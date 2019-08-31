Підозрюваний у вбивстві в Берліні росіянин в’їхав до ЄС за підробленим паспортом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Підозрюваний у вбивстві колишнього учасника війни в Чечні на стороні сепаратистів в Берліні росіянин в’їхав до Європейського союзу за фальшивим паспортом. Про це повідомляє УНН із посиланням на спільне розслідування журналу Spiegel, групи Bellingcat і російського видання The Insider, а також спираючись на дані Радіо Свобода.
23 серпня о центрі Берліна було вбито громадянин Грузії Зелімхан Хангошвілі. Він був застрелений з пістолета з глушником людиною в перуці. Поліція затримала за підозрою у вбивстві 49-річного росіянина. Німецький таблоїд “Більд” називав його Вадимом Сергійовичем. За даними розслідування Spiegel і Bellingcat, підозрюваного звуть Вадим Андрійович Соколов.
За даними розслідувачів, Соколов в’їхав на територію Євросоюзу за новим паспортом, виданим в липні 2019 року. Журналістам не вдалося виявити людини з ім’ям, прізвищем і датою народження, зазначеної в паспорті, ні в одній з російських баз даних, що дозволило їм припустити, що документ — підроблений. В тому числі його немає в базі даних системи “Роспаспорт”, що повинно було привести до його затримання на кордоні. Розслідувачі допускають, що паспорт могли видалити з бази, що може вказувати на зв’язок Соколова зі спецслужбами.
Офіційні особи в Берліні особистість затриманого не розкривають, вказуючи тільки його російське громадянство, зазначає агентство Reuters. Міністерство внутрішніх справ країни не прокоментувало агентству розслідування.
Нагадаємо, білорус намагався потрапити до країн ЄС за паспортом громадянина України.