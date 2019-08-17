Білорус намагався потрапити до країн ЄС за паспортом громадянина України

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Громадянина Білорусі прикордонники затримали під час оформлення пасажирів, які відлітали рейсом до Угорщини. Він хотів перейти кордон з паспортом України. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДПС України.

“Громадянина Білорусі 1967 року народження не пропустили вчора співробітники Держприкордонслужби в авіаційному пункті пропуску „Бориспіль“. Затримання відбулося під час оформлення пасажирів, які відлітали рейсом до Угорщини”, — йдеться у повідомленні.

У ході перевірки документів прикордонники встановили, що чоловік надав на паспортний контроль частково підроблений паспорт громадянина України.

Як повідомили у прес-службі, за результатами поглибленого вивчення паспортного документа з’ясувалося, що документ має часткову підробку, а саме — в ньому замінена сторінка з установчими даними.

“Подальша перевірка прикордонникам також показала, що особа в’їхала на територію України за дійсним паспортом громадянина Білорусі”, — додали у повідомленні.

На виявленого правопорушника склали адмінматеріали за ст. 204-1 КУпАП. Затриманого громадянина Білорусі передали співробітникам Національної поліції для прийняття подальшого правового рішення.

Нагадаємо, “Інтернет-наркокороль” втік з аеропорту перед екстрадицією з України.

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