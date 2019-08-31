Подозреваемый в убийстве в Берлине россиянин въехал в ЕС по поддельному паспорту

23 августа в центре Берлина был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Он был застрелен из пистолета с глушителем мужчиной в парике. Полиция задержала по подозрению в убийстве 49-летнего россиянина. Немецкий таблоид “Бильд” называл его Вадимом Сергеевичем. По данным расследования Spiegel и Bellingcat, подозреваемого зовут Вадим Андреевич Соколов.

По данным расследователей, Соколов въехал на территорию Евросоюза по новому паспорту, выданному в июле 2019 года. Журналистам не удалось обнаружить человека с именем, фамилией и датой рождения, указанной в паспорте, ни в одной из российских баз данных, что позволило им предположить, что документ — поддельные. В том числе его нет в базе данных системы “Роспаспорт”, что должно было привести к его задержанию на границе. Расследователи допускают, что паспорт могли удалить из базы, что может указывать на связь Соколова со спецслужбами.

Официальные лица в Берлине личность задержанного не раскрывают, указывая только его российское гражданство, отмечает агентство Reuters. Министерство внутренних дел страны не прокомментировал агентству расследование.

Напомним, белорус пытался попасть в страны ЕС по паспорту гражданина Украины.