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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 7290 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113721 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124530 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115992 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121708 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126235 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151424 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150830 просмотра

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Подозреваемый в убийстве в Берлине россиянин въехал в ЕС по поддельному паспорту

Подозреваемый в убийстве в Берлине россиянин въехал в ЕС по поддельному паспорту

Киев  •  УНН

 • 11381 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Подозреваемый в убийстве бывшего участника войны в Чечне на стороне сепаратистов в Берлине россиянин въехал в Европейский союз по фальшивому паспорту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на совместное расследование журнала Spiegel, группы Bellingcat и российского издания The Insider, а также опираясь на данные Радио Свобода.

23 августа в центре Берлина был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Он был застрелен из пистолета с глушителем мужчиной в парике. Полиция задержала по подозрению в убийстве 49-летнего россиянина. Немецкий таблоид “Бильд” называл его Вадимом Сергеевичем. По данным расследования Spiegel и Bellingcat, подозреваемого зовут Вадим Андреевич Соколов.

По данным расследователей, Соколов въехал на территорию Евросоюза по новому паспорту, выданному в июле 2019 года. Журналистам не удалось обнаружить человека с именем, фамилией и датой рождения, указанной в паспорте, ни в одной из российских баз данных, что позволило им предположить, что документ — поддельные. В том числе его нет в базе данных системы “Роспаспорт”, что должно было привести к его задержанию на границе. Расследователи допускают, что паспорт могли удалить из базы, что может указывать на связь Соколова со спецслужбами.

Официальные лица в Берлине личность задержанного не раскрывают, указывая только его российское гражданство, отмечает агентство Reuters. Министерство внутренних дел страны не прокомментировал агентству расследование.

Напомним, белорус пытался попасть в страны ЕС по паспорту гражданина Украины.

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