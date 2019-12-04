Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата

“Правительство ФРГ тем самым отреагировало на то, что российские власти, несмотря на повторяющиеся настоятельные требования на высоком уровне, недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене, произошедшего 23 августа”, — говорится в сообщении. “Эти ожидания были сформулированы статс-секретарем Михаэлисом в разговоре с послом Нечаевым, который состоялся 20 ноября в МИД ФРГ”, — отметили в германском ведомстве, где полагают, что российская сторона затягивала процесс.

В заявлении подчеркивается, что “правительство ФРГ оставляет за собой дальнейшие шаги в свете расследования произошедшего”. “Серьезное и незамедлительное участие российских властей остается с точки зрения правительства важным, тем более в свете того, что генпрокуратура сегодня взяла на себя расследование дела с обоснованием, что есть достаточно улик, которые говорят о том, что убийство было совершено или по заказу государственных органов, или властей Чеченской республики как части РФ”, — добавили в МИД Германии.

Издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Нечаев был вызван в среду утром в МИД ФРГ, где ему передали вербальную ноту протеста в связи с новыми сведениями по этому делу. По информации издания, в ноте Берлин потребовал сотрудничать с Генпрокуратурой ФРГ, которая расследует преступление.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал “абсолютно беспочвенными” подозрения в том, что РФ может иметь отношение к убийству гражданина Грузии в Берлине.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии было совершено 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, является 49-летним россиянином.

В то же время, как сообщили российскому агентству ТАСС, Москва намерена принять комплекс ответных действий в связи с высылкой сотрудников.

"“Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер”, — сообщили в МИД РФ.