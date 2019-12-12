Росія висилає двох німецьких дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. МЗС РФ вирішив вислати двох німецьких дипломатів у відповідь на аналогічні дії ФРН. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу російського зовнішньополітичного відомства.
Так, 12 грудня до МЗС Росії був викликаний посол Німеччини в Москві Гезе фон Гайр.
"Керівнику німецької дипломатичної місії було висловлено рішучий протест у зв'язку з безпідставним рішенням уряду ФРН від 4 грудня про оголошення двох співробітників російського посольства в Берліні "persona non grata". У зв'язку з цим... російська сторона в порядку заходу у відповідь ухвалила рішення про оголошення "persona non grata" двох співробітників посольства ФРН у Росії", - відзначили у МЗС РФ.
"Їм пропонується залишити територію нашої країни протягом семи діб", - додали у російському МЗС.
Послу ФРН вручена нота відповідного змісту.
У відповідь у МЗС Німеччини назвали висилку німецьких дипломатів з РФ "невиправданою".
МЗС Німеччини 4 грудня оголосило про висилку двох російських дипломатів на тлі розслідування вбивства громадянина Грузії, колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, застреленого в центрі Берліна.