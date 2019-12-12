Россия высылает двух немецких дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. МИД РФ принял решение выслать двух немецких дипломатов в ответ на аналогичные действия ФРГ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.
Так, 12 декабря в МИД России был вызван посол Германии в Москве Гезе фон Гайр.
"Руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине "persona non grata". В этой связи... российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении "persona non grata" двух сотрудников посольства ФРГ в России", - отметили в МИД РФ.
"Им предписывается покинуть территорию нашей страны в течение семи суток", - добавили в российском МИДе.
Послу ФРГ вручена нота соответствующего содержания.
В ответ в МИД Германии назвали высылку немецких дипломатов из РФ "неоправданной".
МИД Германии 4 декабря объявило о высылке двух российских дипломатов на фоне расследования убийства гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, застреленного в центре Берлина.