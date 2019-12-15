Очільник МЗС Німеччини: Путін сказав неправду про справу вбитого в Берліні Хангошвілі

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Росія не просила видати вбитого в Берліні Зелімхана Хангошвілі, як про це заявив раніше президент РФ Володимир Путін. За словами міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса, ФРН не отримувала від Москви ніяких офіційних запитів з приводу Хангошвілі. Про це Маас заявив в ефірі німецького телеканалу ZDF, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.