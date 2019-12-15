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Очільник МЗС Німеччини: Путін сказав неправду про справу вбитого в Берліні Хангошвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Росія не просила видати вбитого в Берліні Зелімхана Хангошвілі, як про це заявив раніше президент РФ Володимир Путін. За словами міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса, ФРН не отримувала від Москви ніяких офіційних запитів з приводу Хангошвілі. Про це Маас заявив в ефірі німецького телеканалу ZDF, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Міністр зазначив, що тепер звинувачення проти убитого досить складно перевірити.

Громадянин Грузії Зелімхан Хангошвілі під час другої чеченської війни воював проти російської армії. В кінці серпня 2019 року Хангошвілі був застрелений в Берліні. Вбивця був затриманий по гарячих слідах. Ним виявився росіянин з підробленим паспортом на ім'я Вадима Соколова. Офіційну особу підозрюваного ще не встановлено, однак, за даними журналістів-розслідувачів, справжнє ім'я затриманого - Вадим Красиков. Раніше він служив у спецназі ФСБ Росії та брав участь в декількох замовних вбивствах. Деякий час Красиков розшукувався в Росії, але пізніше розшук був скасований з невідомих причин.

Володимир Путін, коментуючи вбивство Хангошвілі, заявляв, що той нібито був одним з організаторів вибухів у московському метро. Президент Росії назвав убитого "дуже жорстокою і кривавою людиною". Путін при цьому відкинув підозри про причетність Росії до вбивства, заявивши, що "це бандитське середовище, і там може статися все, що завгодно".

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Незважаючи на те, що Кремль відкидає причетність до злочину, Німеччина вже вислала з Берліна двох співробітників російського посольства. У відповідь на це Москва оголосила персонами нон грата двох німецьких дипломатів.

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