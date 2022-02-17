Глава МВД: защита морской границы в зоне проведения ООС организована на самом высоком уровне
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сегодня, 17 февраля, глава МВД Денис Монастырский проверил порядок боевого патрулирования границы и организацию морской охраны в районе проведения ООС, передает УНН.
Детали
“Донбасс — это Украина!
Здесь наша земля, наши люди. Рядом временно оккупированные территории. Страна-агрессор тоже рядом. А жизнь каждого украинца высшая ценность. Она должна быть в безопасности. Под защитой украинского государства.
Вместе с главой государства Владимиром Зеленским находились в Донецкой области. Ознакомились с порядком боевого патрулирования границы и организацией морской охраны в районе проведения ООС.
Проверили и часть пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.
Нам важно воочию убедиться, что работа ведется качественно.
Поэтому докладываю: организация охраны границы в области — на самом высоком уровне: все четко, слаженно и добросовестно”, — написал министр у себя на Facebook.
Он отметил профессионализм украинских защитников.
“В очередной раз убедились, что на защите безопасности граждан Украины стоят настоящие профессионалы - наши спасатели, полицейские, гвардейцы, пограничники.
И все мы вчера почувствовали огромное единение и поддержку украинского народа! Спасибо каждому, кто вчера надел ленту или вышиванку, пел гимн или поднимал флаг! Вместе мы большая непобедимая сила!" - написал министр.