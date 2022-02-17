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15 марта, 19:03 • 89572 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124344 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114412 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108787 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 99469 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95244 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83328 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Глава МВД: защита морской границы в зоне проведения ООС организована на самом высоком уровне

Глава МВД: защита морской границы в зоне проведения ООС организована на самом высоком уровне

Киев • УНН

 • 20585 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сегодня, 17 февраля, глава МВД Денис Монастырский проверил порядок боевого патрулирования границы и организацию морской охраны в районе проведения ООС, передает УНН.

Детали

“Донбасс — это Украина!

Здесь наша земля, наши люди. Рядом временно оккупированные территории. Страна-агрессор тоже рядом. А жизнь каждого украинца высшая ценность. Она должна быть в безопасности. Под защитой украинского государства.

Вместе с главой государства Владимиром Зеленским находились в Донецкой области. Ознакомились с порядком боевого патрулирования границы и организацией морской охраны в районе проведения ООС.

Проверили и часть пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Нам важно воочию убедиться, что работа ведется качественно.

Поэтому докладываю: организация охраны границы в области — на самом высоком уровне: все четко, слаженно и добросовестно”, — написал министр у себя на Facebook.

Он отметил профессионализм украинских защитников.

“В очередной раз убедились, что на защите безопасности граждан Украины стоят настоящие профессионалы - наши спасатели, полицейские, гвардейцы, пограничники.

И все мы вчера почувствовали огромное единение и поддержку украинского народа! Спасибо каждому, кто вчера надел ленту или вышиванку, пел гимн или поднимал флаг! Вместе мы большая непобедимая сила!" - написал министр.

Украинские Национальные Новости

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