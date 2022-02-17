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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51137 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Очільник МВС: захист морського кордону в зоні проведення ООС організовано на найвищому рівні

Очільник МВС: захист морського кордону в зоні проведення ООС організовано на найвищому рівні

Київ • УНН

 • 20589 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Сьогодні, 17 лютого, очільник МВС Денис Монастирський перевірив порядок бойового патрулювання кордону та організацію морської охорони в районі проведення ООС, передає УНН.

Деталі

“Донбас — це Україна!

Тут наша земля, наші люди. Поряд тимчасово окуповані території. Країна-агресор теж поряд. А життя кожного українця найвища цінність. Воно має бути в безпеці. Під захистом Української держави.

Разом із Главою держави Володимиром Зеленським перебували на Донеччині. Ознайомилися з порядком бойового патрулювання кордону та організацією морської охорони в районі проведення ООС.

Перевірили і частину піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

Нам важливо на власні очі переконатися, що робота ведеться якісно.

Тож доповідаю: організація охорони кордону в області — на найвищому рівні: усе чітко, злагоджено й сумлінно”, — написав міністр у себе на Facebook.

Він наголосив на професіоналізмі українських захисників.

“Вкотре переконалися, що на захисті безпеки громадян України стоять справжні професіонали — наші рятувальники, поліцейські, гвардійці, прикордонники.

І всі ми вчора відчули величезне єднання і підтримку українського народу! Дякуємо кожному, хто вчора одягнув стрічку чи вишиванку, співав гімн чи піднімав прапор! Разом ми є великою непереможною силою!” — написав міністр.

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