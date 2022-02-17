Очільник МВС: захист морського кордону в зоні проведення ООС організовано на найвищому рівні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Сьогодні, 17 лютого, очільник МВС Денис Монастирський перевірив порядок бойового патрулювання кордону та організацію морської охорони в районі проведення ООС, передає УНН.
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“Донбас — це Україна!
Тут наша земля, наші люди. Поряд тимчасово окуповані території. Країна-агресор теж поряд. А життя кожного українця найвища цінність. Воно має бути в безпеці. Під захистом Української держави.
Разом із Главою держави Володимиром Зеленським перебували на Донеччині. Ознайомилися з порядком бойового патрулювання кордону та організацією морської охорони в районі проведення ООС.
Перевірили і частину піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Донецькій області.
Нам важливо на власні очі переконатися, що робота ведеться якісно.
Тож доповідаю: організація охорони кордону в області — на найвищому рівні: усе чітко, злагоджено й сумлінно”, — написав міністр у себе на Facebook.
Він наголосив на професіоналізмі українських захисників.
“Вкотре переконалися, що на захисті безпеки громадян України стоять справжні професіонали — наші рятувальники, поліцейські, гвардійці, прикордонники.
І всі ми вчора відчули величезне єднання і підтримку українського народу! Дякуємо кожному, хто вчора одягнув стрічку чи вишиванку, співав гімн чи піднімав прапор! Разом ми є великою непереможною силою!” — написав міністр.