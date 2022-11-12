Глава "минздрава Крыма" получил подозрение от СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении назначенному рф главе "минздрава Крыма", должность которого сейчас занимает константин скорупский. Дело касается подстройки медицинской системы Крымского полуострова под военные нужды рашистов, пишет УНН.
Детали
Служба безопасности продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, которые помогают врагу во временно захваченных регионах Украины. "В ходе расследования собрана доказательная база о преступной деятельности так называемого "министра здравоохранения АР Крым", - говорится в сообщении СБУ.
Установлено, по данным СБУ, что "чиновник" организовал поставки лекарственных средств, оборудования и автомобилей из медучреждений полуострова на нужды российских военных, атаковавших юг Украины. Кроме того, по его указанию местные больницы были переоборудованы под военные госпитали для приема захватчиков, добавили в спецслужбе.
По данным следствия, коллаборантом является бывший главный санитарный врач городов Феодосия и Судак, который после захвата региона добровольно присоединился к рядам оккупационной администрации.
Там он получил паспорт рф и вступил в кремлевскую партию "единая россия", в составе которой был "депутатом Судакского горсовета".
В октябре прошлого года представители кремля назначили его "первым заместителем министра здравоохранения" в Крыму, а 22 июля этого года он возглавил это "министерство".
"В его основные задачи входило "переформатирование" системы здравоохранения полуострова для нужд полномасштабной агрессии рф против нашего государства", - отметили в СБУ.
В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили вражескому приспешнику о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.
Ранее
СБУ сообщила о подозрении главе министерства транспорта россии виталию савельеву, который помог перебросить во временно оккупированный Крым почти 300 единиц вражеской бронетехники.