Глава "минздрава Крыма" получил подозрение от СБУ

Детали

Служба безопасности продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, которые помогают врагу во временно захваченных регионах Украины. "В ходе расследования собрана доказательная база о преступной деятельности так называемого "министра здравоохранения АР Крым", - говорится в сообщении СБУ.

Установлено, по данным СБУ, что "чиновник" организовал поставки лекарственных средств, оборудования и автомобилей из медучреждений полуострова на нужды российских военных, атаковавших юг Украины. Кроме того, по его указанию местные больницы были переоборудованы под военные госпитали для приема захватчиков, добавили в спецслужбе.

По данным следствия, коллаборантом является бывший главный санитарный врач городов Феодосия и Судак, который после захвата региона добровольно присоединился к рядам оккупационной администрации.

Там он получил паспорт рф и вступил в кремлевскую партию "единая россия", в составе которой был "депутатом Судакского горсовета".

В октябре прошлого года представители кремля назначили его "первым заместителем министра здравоохранения" в Крыму, а 22 июля этого года он возглавил это "министерство".

"В его основные задачи входило "переформатирование" системы здравоохранения полуострова для нужд полномасштабной агрессии рф против нашего государства", - отметили в СБУ.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили вражескому приспешнику о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.

Ранее

СБУ сообщила о подозрении главе министерства транспорта россии виталию савельеву, который помог перебросить во временно оккупированный Крым почти 300 единиц вражеской бронетехники.