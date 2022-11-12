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Очільник "минздрава Крыма" отримав підозру від СБУ

Очільник "минздрава Крыма" отримав підозру від СБУ

Київ • УНН

 • 349561 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру призначеному рф очільнику "минздрава Крыма", посаду якого наразі обіймає костянтин скорупський. Справа стосується підлаштування медичної системи Кримського півострова під військові потреби рашистів, пише УНН.

Деталі

Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів, які допомагають ворогу у тимчасово захоплених регіонах України. "Під час розслідування зібрано доказову базу про злочинну діяльність так званого "министра здравоохранения АР Крым", - йдеться у повідомленні СБУ.

Встановлено, за даними СБУ, що "посадовець" організував постачання лікарських засобів, обладнання і автомобілів з медзакладів півострова на потреби російських військових, які атакували південь України. Окрім того, за його вказівкою місцеві лікарні було переобладнано під військові шпиталі для прийому загарбників, додали у спецслужбі.

За даними слідства, колаборантом є колишній головний санітарний лікар міст Феодосія і Судак, який після захоплення регіону добровільно приєднався до лав окупаційної адміністрації.

Там він отримав паспорт рф та вступив до кремлівської партії "единая россия", у складі якої був "депутатом Судакского горсовета".

У жовтні минулого року представники кремля призначили його "первым заместителем министра здравоохранения" в Криму, а 22 липня цього року він очолив це "міністерство".

"До його основних завдань входило "переформатування" системи охорони здоров’я півострова для потреб повномасштабної агресії рф проти нашої держави", - зазначили у СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому поплічнику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Раніше 

СБУ повідомила про підозру очільнику міністерства транспорту росії віталію савєльєву, який допоміг перекинути в тимчасово окупований Крим майже 300 одиниць ворожої бронетехніки.

Українські Національні Новини

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