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Глава комитета Госдумы РФ опроверг свои слова о признании "Л/ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей

Киев • УНН

 • 288608 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников уточнил, что не говорил о признании независимости "ЛНР" и "ДНР" в пределах Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское издание "Подъем".

Цитата

"Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Всё остальное — это вопросы уже совсем не для России, а, конечно, ДНР и ЛНР", — заявил Калашников российскому изданию "Подъем".

По словам Калашникова, Россия не занимается уточнением границ других государств.

"Это не право России — уточнять чужие границы. Мы же не будем демаркацией границы заниматься, пусть её проводят стороны, которые себя объявили государствами. Это соглашение о сотрудничестве между странами в тех границах, в которых они себя ощущают, обратитесь к ним", — отметил глава комитета Госдумы РФ.

Напомним

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Л/ДНР”.

15 февраля проект в Госдуме РФ поддержали.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНВ” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". После этого Путин заявил о вводе российских войск на территорию оккупированного Донбасса "для поддержания мира".

Сначала российские СМИ распространяли заявление председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонида Калашникова относительно того, что Россия признает "ЛНР" и "ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей.

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