Очільник комітету Держдуми РФ спростував свої слова про визнання "Л/ДНР" в межах Донецької та Луганської областей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Голова комітету Держдуми РФ зі справ СНД Леонід Калашніков уточнив, що не говорив про визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР" у межах Луганської та Донецької областей. Про це повідомляє УНН із посиланням на російське видання "Підйом".
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"Угода не уточнює меж. Не знаю, хто запустив цю качку, що ми визнаватимемо "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей. В угоді йдеться про конкретні речі в галузі дружби, співпраці, безпеки та взаємної допомоги. Решта — це питання вже зовсім не для Росії, а, звичайно, "ДНР" і "ЛНР", — заявив Калашников російському виданню "Підйом".
За словами Калашнікова, Росія не займається уточненням кордонів інших держав.
"Це не право Росії – уточнювати чужі кордони. Ми ж не демаркацією кордону займатимемося, нехай її проводять сторони, які себе оголосили державами. Ця угода про співпрацю між країнами в тих межах, в яких вони почуваються, зверніться до них", — зазначив очільник комітету Держдуми РФ.
Нагадаємо
Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Л/ДНР”.
15 лютого проект у Держдумі РФ підтримали.
Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.
21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Після цього Путін заявив про введення російських військ на територію окупованого Донбасу "для підтримання миру".
Спочатку російські ЗМІ поширювали заяву голови комітету Держдуми РФ зі справ СНД Леоніда Калашніка щодо того, що Росія визнає "ЛНР" та "ДНР" в межах Донецької та Луганської областей.