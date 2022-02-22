Очільник комітету Держдуми РФ спростував свої слова про визнання "Л/ДНР" в межах Донецької та Луганської областей

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Голова комітету Держдуми РФ зі справ СНД Леонід Калашніков уточнив, що не говорив про визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР" у межах Луганської та Донецької областей. Про це повідомляє УНН із посиланням на російське видання "Підйом".