У Росії заявили, що визнання "Л/ДНР" буде в межах Донецької та Луганської областей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Голова комітету Держдуми РФ зі справ СНД Леонід Калашніков заявив, що Росія визнає "ЛНР" та "ДНР" в межах Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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Як зазначив Калашников, 21 лютого на засіданні Ради безпеки Росії глава МВС РФ Володимир Колокольцев запропонував визнати незалежність "Л/ДНР" в адміністративних кордонах, які склалися до їхньої "окупації Україною, від Маріуполя та закінчуючи історичними кордонами".
Нагадаємо
21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Після цього Путін заявив про введення російських військ на територію окупованого Донбасу "для підтримання миру".
Контекст
Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Л/ДНР”.
15 лютого Держдума РФ підтримала проект.
Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.