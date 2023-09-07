Глава ГУР об обмене военнопленными "всех на всех": есть определенные преграды со стороны рф

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Процесс обмена военнопленными продолжается, пока есть определенные препятствия со стороны россии по обмену "всех на всех". Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона, информирует УНН.

Цитата

"Процесс обмена военнопленными продолжается и по состоянию на сейчас. Есть определенные технические трудности. Я считаю, что это целиком из-за не совсем правильной позиции российской федерации. Но мы и это преодолеем", - сказал глава ГУР.

Детали

Буданов подчеркнул, что преграды по обмену пока создает исключительно страна-агрессор, а украинская сторона работает над их решением.

"Понятно, что эта ситуация не такая сложная, как кажется. Просто надо понять, с кем мы имеем дело и найти правильные пути урегулирования этого момента", - резюмировал он.

Напомним

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 25 августа сообщил, что у Украины так называемый обменный фонд "намного меньше", чем у россии.

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