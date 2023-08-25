"В Україні набагато менший обмінний фонд, ніж у рф, і наздогнати його ми не зможемо" - Буданов

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«У нас його (обмінного фонду –ред.) набагато менше, ніж в російській федерації. Це правда. Тому що в перші дні вторгнення російська федерація нахапала тут страшну кількість заручників, у тому числі цивільних, пенсіонерів силових структур, просто людей, які, вони вважали, що є хтось страшний для них, ну і так далі. Тому наші цифри, на жаль, нижчі. Треба це розуміти. І, на жаль, я думаю, наздогнати ті цифри ми не зможемо», – сказав він.

Точну кількість тих, кого Україна може обміняти на своїх, Буданов навести відмовився, заявивши, що кількість так званого обмінного фонду є державною таємницею. Очільник ГУР також повідомив, що з тих російських військових, які потрапляють у полон, близько 20% – здаються добровільно.

«Це біля 20% точно. Просто там: мені страшно, я нічого не хочу», – сказав він.

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