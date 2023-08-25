"В Украине гораздо меньший обменный фонд, чем у рф, и догнать его мы не сможем" - Буданов

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«У нас его (обменного фонда –ред.) намного меньше, чем в российской федерации. Это правда. Потому что в первые дни вторжения российская федерация нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые, они считали, что есть кто-то страшный для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать. И, к сожалению, я думаю, догнать те цифры мы не сможем», – сказал он.

Точное количество тех, кого Украина может обменять на своих, Буданов привести отказался, заявив, что количество так называемого обменного фонда является государственной тайной. Глава ГУР также сообщил, что из тех российских военных, которые попадают в плен, около 20% – сдаются добровольно.

«Это около 20% точно. Просто там: мне страшно, я ничего не хочу», – сказал он.

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