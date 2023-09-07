Очільник ГУР про обмін військовополоненими "всіх на всіх": є певні перепони з боку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Процес обміну військовополоненими триває, наразі є певні перепони з боку росії щодо обміну "всіх на всіх". Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону, інформує УНН.
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"Процес обміну військовополоненими триває й станом на зараз. Є певні технічні труднощі. Я вважаю, що це цілком через не зовсім правильну позицію російської федерації. Але ми й це подолаємо", - сказав очільник ГУР.
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Буданов підкреслив, що перепони щодо обміну наразі створює виключно країна-агресор, а українська сторона працює над їх розв'язанням.
"Зрозуміло, що ця ситуація не така складна, як здається. Просто треба зрозуміти, з ким ми маємо справу і знайти правильні шляхи урегулювання цього моменту", - резюмував він.
Нагадаємо
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов 25 серпня повідомив, що в України так званий обмінний фонд "набагато менший", ніж у росії.