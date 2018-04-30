Глава Бундестага отметил юридическую сложность реформ ЕС от Макрона

“Я все еще не понял, действительно Эммануэль Макрон хочет внести изменения в договоры Евросоюза”, — отметил Шойбле. Президент Франции настаивает на общем бюджете Еврозоны и введение для неё единственной должности министра финансов. По словам главы Бундестага, наличие единой европейской валюты не предусматривает единообразие экономической и социальной политики отдельных государств этой зоны. “Это противоречит Лиссабонскому договору”, — отметил бывший министр финансов ФРГ в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.

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В немецком Бундестаге опасаются, что данный шаг будет означать усиление поддержки менее стабильных в финансовом плане Италии и Греции, и требуют связать выделение им средств с проведением реформ.

Одновременно Шойбле сообщил, что депутаты из правящей немецкой коалиции не отвергли в Берлине предложения французского лидера. “Я был на этой встрече. На самом деле мы поддержали большинство предложений президента Макрона”, - отметил он.

Как известно, внесение изменений в договоры Европейского Союза является крайне сложным и длительным процессом, который требует единогласия всех членов блока.

В субботу, 28 апреля, министры финансов Германии и Франции Олаф Шольц и Брюно Ле Мэр пообещали подготовить “дорожную карту” реформ Евросоюза к саммиту глав государств и правительств сообщества в июне в Брюсселе.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры Германии и Франции планируют до марта 2018 одобрить общие положения по реформе еврозоны. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с Макроном назвала среди сфер, которые могут коснуться реформы, общеевропейскую политику в отношении беженцев и внешнюю политику, а также экономическое сотрудничество, в том числе возможно создание банковского союза.