Глава Бундестага отметил юридическую сложность реформ ЕС от Макрона
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Председатель Бундестага, экс-министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле заявил об обеспокоенности относительно юридической обоснованности ряда реформ Европейского Союза, которые предлагает провести президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Я все еще не понял, действительно Эммануэль Макрон хочет внести изменения в договоры Евросоюза”, — отметил Шойбле. Президент Франции настаивает на общем бюджете Еврозоны и введение для неё единственной должности министра финансов. По словам главы Бундестага, наличие единой европейской валюты не предусматривает единообразие экономической и социальной политики отдельных государств этой зоны. “Это противоречит Лиссабонскому договору”, — отметил бывший министр финансов ФРГ в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.
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В немецком Бундестаге опасаются, что данный шаг будет означать усиление поддержки менее стабильных в финансовом плане Италии и Греции, и требуют связать выделение им средств с проведением реформ.
Одновременно Шойбле сообщил, что депутаты из правящей немецкой коалиции не отвергли в Берлине предложения французского лидера. “Я был на этой встрече. На самом деле мы поддержали большинство предложений президента Макрона”, - отметил он.
Как известно, внесение изменений в договоры Европейского Союза является крайне сложным и длительным процессом, который требует единогласия всех членов блока.
В субботу, 28 апреля, министры финансов Германии и Франции Олаф Шольц и Брюно Ле Мэр пообещали подготовить “дорожную карту” реформ Евросоюза к саммиту глав государств и правительств сообщества в июне в Брюсселе.
Напомним, ранее сообщалось, что лидеры Германии и Франции планируют до марта 2018 одобрить общие положения по реформе еврозоны. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с Макроном назвала среди сфер, которые могут коснуться реформы, общеевропейскую политику в отношении беженцев и внешнюю политику, а также экономическое сотрудничество, в том числе возможно создание банковского союза.