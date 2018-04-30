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Очільник Бундестагу вказав на юридичну складність реформ ЄС від Макрона

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Голова Бундестагу, екс-міністр фінансів ФРН Вольфґанґ Шойбле заявив про стурбованість стосовно юридичної обґрунтованості низки реформ Європейського Союзу, які пропонує провести президент Франції Еммануель Макрон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle. 

Очільник Бундестагу вказав на юридичну складність реформ ЄС від Макрона

“Я все ще не зрозумів, чи дійсно Еммануель Макрон хоче внести зміни в договори Євросоюзу”, — зазначив Шойбле. Президент Франції наполягає на загальному бюджеті Єврозони і запровадження для неї єдиної посади міністра фінансів. За словами глави Бундестагу, наявність єдиної європейської валюти не передбачає однаковість економічної і соціальної політики окремих держав цієї зони. “Це суперечить Лісабонському договору”, — відзначив колишній міністр фінансів ФРН в інтерв’ю французькій газеті Le Journal du Dimanche.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меркель очікує на компроміс з Макроном щодо реформи ЄС до середини року

У німецькому Бундестазі побоюються, що даний крок означатиме посилення підтримки менш стабільних у фінансовому плані Італії та Греції, і вимагають пов’язати виділення їм коштів з проведенням реформ.

Одночасно Шойбле повідомив, що депутати з правлячої німецької коаліції не відкинули у Берліні пропозиції французького лідера. “Я був на цій зустрічі. Насправді ми підтримали більшість пропозицій президента Макрона”, — зазначив він.

Як відомо, внесення змін до договорів Європейського Союзу є вкрай складним та тривалим процесом, який потребує одностайності усіх членів блоку.

У суботу, 28 квітня, міністри фінансів Німеччини і Франції Олаф Шольц і Брюно Ле Мер пообіцяли підготувати “дорожню карту” реформ Євросоюзу до саміту глав держав і урядів спільноти у червні в Брюсселі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідери Німеччини та Франції планують до березня 2018 року схвалити спільні положення щодо реформи Єврозони. Канцлерка ФРН Анґела Меркель на зустрічі з Макроном назвала серед сфер, які можуть торкнутися реформи, загальноєвропейську політику щодо біженців і зовнішню політику, а також економічне співробітництво, в тому числі можливе створення банківського союзу.

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