Ожидание 2-3 суток: усиленный ветеринарный контроль со стороны Польши задерживает украинский агроэкспорт

Во время комитетских слушаний рассматривали вопрос о логистических путях экспорта отечественной агропродукции по суше в условиях военного положения.

Детали

Руководитель таможни Юрий Иваськив сообщил, что болезненным для всех аграриев-экспортеров вопросом остается работа польских ветеринаров. Украинская таможня в пределах своей компетенции неоднократно поднимала его во время международных встреч на различных уровнях. Однако в конце концов польская сторона заявила о невозможности ускорения этих видов государственного контроля из-за противоречий с законодательством Европейского Союза. Определенные виды контроля могут осуществляться исключительно на границе.

“Как следствие, в этом году в августе в среднем за сутки до „Дорогуска“ с „Ягодина“ принимали 625 грузовиков, из них с товарами продовольственных групп — только 43. Учитывая тот факт, что все товары зерновой группы, в том числе техническое зерно, направляются таможенными органами РП для прохождения ветеринарного контроля, а исследование образцов продукции длится в течение 2-3 суток, авто с этой категорией товаров ожидают на пересечение „Ягодина“ в отдельной электронной очереди”, — сообщает Волынская таможня.

Во время заседания комитета представители региональной таможни также сообщили, что в 2022 году по сравнению с предыдущим периодом товаропоток с/х продукции через автомобильные или железнодорожные пункты пропуска на Волыни увеличился в 19 раз, а количество оформленных таможенными постами продовольственных товаров (1-24 групп УКТ ВЭД) в режиме “экспорт” выросло в 10 раз.

Напомним

Ещё в июле этого года представители “Всеукраинского аграрного форума” обратились с письмом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. В письме представители агросообщества просили принять меры по полноценному восстановлению поставок украинской сельскохозяйственной продукции, прежде всего на рынки ЕС. В частности они обращали внимание на применение нетарифных ограничений в отношении товаров украинского агропрома, которые экспортируются в ЕС. Аграрии отметили, что экспортируемые продовольственные товары начали подвергаться тотальным проверкам с стороны, в частности, польских таможенников, и что малейшее несоответствие, которое даже не несет вреда, может стать основанием для блокирования экспорта товара.

“Приведенные данные свидетельствуют о том, что официальные органы этих стран фактически ввели нетарифный барьер в виде режима усиленного контроля в отношении украинской аграрной и пищевой продукции. Результатом таких действий может стать накопление статистических фактов выявления любых несоответствий (даже тех, что не несут угрозы здоровью людей или животных) и использование такой статистики в дальнейшем как дополнительного аргумента в вопросе продолжения действия ограничений в отношении украинской агропродовольственной продукции на новый неопределенный период”, — заявили аграрии.

Добавим

На днях Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен важность восстановления украинского продовольственного экспорта и транзита в полном объеме с 15 сентября.

Сейчас украинский агроэкспорт блокируют такие европейские страны, как Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия и Польша. Министры аграрной промышленности этих стран во время недавнего совместного заседания выразили поддержку идеи применить ограничения в отношении украинского агроэкспорта и после 15 сентября.

В то же время, недавно появлялась информация, что некоторые страны ЕС готовы к применению штрафных санкций, в частности, к Польше, если она реализует свое решение единолично блокировать украинскую агропродукцию. По мнению украинских экспертов и представителей агрокомплекса, в заявлениях Польши по блокированию украинского агроэкспорта мало экономики, ведь они вызваны предвыборным процессом в стране. А из-за важной роли фермеров в экономике ни один польский политик не будет игнорировать их накануне выборов.

В свою очередь президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии УНН отметил, что, по его мнению, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не могут конкурировать с Украиной в агропромышленном комплексе, а блокированием украинского экспорта противоречат позиции Еврокомиссии и Европарламента.