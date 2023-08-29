Очікування 2-3 доби: посилений ветеринарний контроль з боку Польщі затримує український агроекспорт

Під час комітетських слухань розглядали питання про логістичні шляхи експорту вітчизняної агропродукції суходолом в умовах воєнного стану.

Деталі

Керівник митниці Юрій Іваськів повідомив, що болісним для усіх аграріїв-експортерів питанням залишається робота польських ветеринарів. Українська митниця у межах своєї компетенції неодноразово піднімала його під час міжнародних зустрічей на різних рівнях. Однак зрештою польська сторона заявила про неможливість прискорення цих видів державного контролю через суперечності із законодавством Європейського Союзу. Визначені види контролю можуть здійснюватись виключно на кордоні.

“Як наслідок, цьогоріч у серпні в середньому за добу до „Дорогуська“ з „Ягодина“ приймали 625 вантажівок, з них з товарами продовольчих груп — лише 43. Зважаючи на той факт, що всі товари зернової групи, в тому числі технічне зерно, направляються митними органами РП для проходження ветеринарного контролю, а дослідження зразків продукції триває протягом 2-3 діб, авто з цією категорією товарів очікують на перетин „Ягодина“ в окремій електронній черзі”, — повідомляє Волинська митниця.

Під час засідання комітету представники регіональної митниці також повідомили, що у 2022 році порівняно з попереднім періодом товаропотік с/г продукції через автомобільні чи залізничні пункти пропуску на Волині збільшився у 19 разів, а кількість оформлених митними постами продовольчих товарів (1-24 груп УКТ ЗЕД) в режимі “експорт” зросла у 10 разів.

Нагадаємо

Ще у липні цього року представники “Всеукраїнського аграрного форуму” звернулися з листом до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. У листі представники агроспільноти просили вжити заходів щодо повноцінного відновлення постачання української сільськогосподарської продукції, передусім на ринки ЄС. Зокрема вони звертали увагу на застосування нетарифних обмежень щодо товарів українського агропрому, які експортуються до ЄС. Аграрії зауважили, що експортовані продовольчі товари почали зазнавати тотальних перевірок з боку, зокрема, польських митників, і що найменша невідповідність, яка навіть не несе шкоди, може стати підставою для блокування експорту товару.

“Наведені дані свідчать про те, що офіційні органи цих країн фактично запровадили нетарифний бар’єр у вигляді режиму посиленого контролю щодо української аграрної та харчової продукції. Результатом таких дій може стати накопичення статистичних фактів виявлення будь-яких невідповідностеЙ (навіть тих, що не несуть загрози здоров’ю людей чи тварин) та використання такої статистики в подальшому як додаткового аргументу в питанні продовження дії обмежень стосовно української агропродовольчої продукції на новий невизначений період”, — заявили аграрії.

Додамо

Днями Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн важливість відновлення українського продовольчого експорту та транзиту у повному обсязі із 15 вересня.

Наразі український агроекспорт блокують такі європейські країни, як Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща. Міністри аграрної промисловості цих країн під час нещодавнього спільного засідання висловили підтримку ідеї застосувати обмеження щодо українського агроекспорту і після 15 вересня.

Водночас, нещодавно з’являлася інформація, що деякі країни ЄС готові до застосування штрафних санкцій, зокрема, до Польщі, якщо вона реалізує своє рішення одноосібно блокувати українську агродукцію. На думку українських експертів та представників агрокомплексу, у заявах Польщі щодо блокування українського агроекспорту мало економіки, адже вони спричинені передвиборним процесом в країні. А через важливу роль фермерів в економіці жоден польський політик не ігноруватиме їх напередодні виборів.

Своєю чергою президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту протирічать позиції Єврокомісії та Європарламенту.