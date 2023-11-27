Очередной обмен на Ближнем Востоке: среди освобожденных ХАМАС заложников 9 детей
Киев • УНН
ХАМАС и Израиль провели обмен пленными: ХАМАС освободил 13 израильтян, в том числе девять детей. Израильская сторона готова продлить перемирие, если ХАМАС будет освобождать не менее 10-ти заложников в день.
В рамках перемирия состоялся очередной обмен пленными и заложниками между ХАМАС и Израилем. ХАМАС отпустил 9 детей. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
В соответствии с соглашением о перемирии было освобождено 13 израильских заложников, а также трое тайцев и гражданин России и Израиля с двойным гражданством.
Среди освобожденных израильских заложников 9 детей. В частности, четырехлетняя американка израильского происхождения Авигейл Идан. Ее освобождение из плена уже положительно оценил президент США Джо Байден.
В свою очередь, Служба тюрем Израиля сообщила, что 39 палестинских заключенных были освобождены по условиям соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС.
Всем освобожденным палестинским заключенным предъявлялись обвинения в терроризме, и многие из них были осуждены за свои преступления; все они либо женщины, либо лица младше 18 лет.
Израильская сторона также сообщила, что готова продлить перемирие, при условии если ХАМАС будет каждый день освобождать десять заложников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ХАМАС освободил вторую группу заложников: среди пленных 9-летняя девочка
Очередной обмен на Ближнем Востоке: среди освобожденных ХАМАС заложников 9 детей
ХАМАС и Израиль провели обмен пленными: ХАМАС освободил 13 израильтян, в том числе девять детей. Израильская сторона готова продлить перемирие, если ХАМАС будет освобождать не менее 10-ти заложников в день.
Пограничники показали уничтожение вражеского склада противотанковых мин
Украинские пограничники с помощью воздушной разведки обнаружили и уничтожили замаскированный вражеский склад противотанковых мин на юге, обнародовав видео события.
Польские перевозчики начинают круглосуточное блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини"
Польские протестующие усиливают блокаду пункта пропуска Медыка-Шегини до круглосуточного режима, ранее этот пункт блокировался частично.
Украина имеет достаточные запасы газа для прохождения отопительного сезона - Минэнерго
Министерство энергетики Украины подтверждает, что обеспечило достаточное количество газа для прохождения отопительного сезона, причем запасы превышают запланированные объемы на 1,3 миллиарда кубометров.
Партизаны сообщают о частых отключениях интернета в оккупированном Крыму
В оккупированном Крыму происходят перебои с интернетом, которые, вероятно, вызваны оккупантами, чтобы препятствовать распространению информации об их передвижениях.
Полмиллиона жителей Крыма остались без электричества и водоснабжения из-за шторма
В результате урагана 500 тыс. жителей Крыма остались без электричества, прекращено водоснабжение и отопление, из-за поваленных деревьев задерживаются поезда.
На Николаевщине обновили перечень перекрытых из-за непогоды дорог
Непогода привела к перекрытию многих дорог в Николаевской области, включая основные трассы М-13, Н-24 и М-14; спасательные службы оказали помощь 104 лицам, которые застряли в бездорожье.
Непогода: на улицах столицы работает более 250 единиц спецтехники
Для расчистки дорог в Киеве во время непогоды "Киевавтодор" привлек 254 единицы спецтехники, которые будут работать ночью, чтобы к утру понедельника обеспечить безопасный проезд для транспорта и пешеходов.
Более полутора тысяч жителей Энергодара подверглись пыткам от российских оккупантов
За время оккупации более 1 500 жителей Энергодара подверглись пыткам, а 80% населения выехали из города.
В Одесской области беременная попала в снежную ловушку, когда ее везли в роддом: история закончилась счастливо
Спасенная из снежной ловушки в Одессе женщина родила девочку в больнице после того, как экстренные службы оперативно оказали ей помощь.