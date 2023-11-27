Очередной обмен на Ближнем Востоке: среди освобожденных ХАМАС заложников 9 детей

В рамках перемирия состоялся очередной обмен пленными и заложниками между ХАМАС и Израилем. ХАМАС отпустил 9 детей. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

В соответствии с соглашением о перемирии было освобождено 13 израильских заложников, а также трое тайцев и гражданин России и Израиля с двойным гражданством.

Среди освобожденных израильских заложников 9 детей. В частности, четырехлетняя американка израильского происхождения Авигейл Идан. Ее освобождение из плена уже положительно оценил президент США Джо Байден.

В свою очередь, Служба тюрем Израиля сообщила, что 39 палестинских заключенных были освобождены по условиям соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС.

Всем освобожденным палестинским заключенным предъявлялись обвинения в терроризме, и многие из них были осуждены за свои преступления; все они либо женщины, либо лица младше 18 лет.

Израильская сторона также сообщила, что готова продлить перемирие, при условии если ХАМАС будет каждый день освобождать десять заложников.

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