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Очередная влиятельная организация исключила страну-агрессора из руководящего органа: в составе Совета Международной морской организации не будет россии

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 12:37  •  8461 просмотра

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россию не переизбрали в Совет ММО на 2024-2025 годы. Президент Владимир Зеленский назвал это решение справедливым из-за ущерба россии на свободное судоходство.

Ассамблея Международной морской организации не переизбрала россию в новый состав Совета ММО на 2024-2025 годы. Об этом в соцсети Х сообщил президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Ассамблея Международной морской организации избрала новый состав Совета ММО на 2024-2025 годы. Без россии

- написал Владимир Зеленский.

Детали

Президент поблагодарил членов ММО за это решение и назвал решение справедливым, поскольку никто не нанес большего вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем россия.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Политика
Чергова впливова організація виключила країну-агресорку з керівного органу: у складі Ради Міжнародної морської організації не буде росії
Another influential organization excludes the aggressor country from its governing body: there will be no russia in the Council of the International Maritime Organization
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Очередная влиятельная организация исключила страну-агрессора из руководящего органа: в составе Совета Международной морской организации не будет россии

россию не переизбрали в Совет ММО на 2024-2025 годы. Президент Владимир Зеленский назвал это решение справедливым из-за ущерба россии на свободное судоходство.

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