Очередная влиятельная организация исключила страну-агрессора из руководящего органа: в составе Совета Международной морской организации не будет россии

Ассамблея Международной морской организации не переизбрала россию в новый состав Совета ММО на 2024-2025 годы. Об этом в соцсети Х сообщил президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Ассамблея Международной морской организации избрала новый состав Совета ММО на 2024-2025 годы. Без россии - написал Владимир Зеленский.

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Президент поблагодарил членов ММО за это решение и назвал решение справедливым, поскольку никто не нанес большего вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем россия.

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