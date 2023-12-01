Очередная влиятельная организация исключила страну-агрессора из руководящего органа: в составе Совета Международной морской организации не будет россии
Киев • УНН
россию не переизбрали в Совет ММО на 2024-2025 годы. Президент Владимир Зеленский назвал это решение справедливым из-за ущерба россии на свободное судоходство.
Ассамблея Международной морской организации не переизбрала россию в новый состав Совета ММО на 2024-2025 годы. Об этом в соцсети Х сообщил президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Ассамблея Международной морской организации избрала новый состав Совета ММО на 2024-2025 годы. Без россии
Детали
Президент поблагодарил членов ММО за это решение и назвал решение справедливым, поскольку никто не нанес большего вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем россия.
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Очередная влиятельная организация исключила страну-агрессора из руководящего органа: в составе Совета Международной морской организации не будет россии
россию не переизбрали в Совет ММО на 2024-2025 годы. Президент Владимир Зеленский назвал это решение справедливым из-за ущерба россии на свободное судоходство.
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