Объект культурного наследия на Старом Подоле вернули в собственность общины

Установлено, что указанное недвижимое имущество площадью более 700 м² и стоимостью почти 8 млн грн перешло в собственность частного общества без надлежащих правовых оснований, поскольку средства за него уплачены не были, а право собственности неправомерно оформлено на основании договора купли-продажи, который расторгнут в судебном порядке.

Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил иск столичной прокуратуры и вернул в собственность территориальной общины помещения по ул. Межигорская, 2-А на Подоле, которые непосредственно являются частью памятника архитектуры местного значения.