Об’єкт культурної спадщини на Старому Подолі повернули у власність громади
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Суд повернув столичній громаді ще один об’єкт культурної спадщини на Старому Подолі у Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Встановлено, що вказане нерухоме майно площею понад 700 м² та вартістю майже 8 млн грн перейшло у власність приватного товариства без належних правових підстав, оскільки кошти за нього сплачені не були, а право власності неправомірно оформлено на підставі договору купівлі-продажу, який розірвано у судовому порядку.
Господарський суд м. Києва задовольнив позов столичної прокуратури та повернув у власність територіальної громади приміщення по вул. Межигірській, 2-А на Подолі, які безпосередньо є частиною пам’ятки архітектури місцевого значення.