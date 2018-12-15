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Объединительный собор: полиция усилила охрану центра Киева

Киев • УНН

 • 17161 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В столице задействовано достаточное количество правоохранителей для обеспечения порядка и безопасности во время проведения Объединительного собора. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.

Объединительный собор: полиция усилила охрану центра Киева

"У нас достаточно сил и средств для обеспечения безопасности", - заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

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В ведомстве добавили, что порядок и безопасность будут обеспечивать правоохранители из разных служб - кинологи, следственно-оперативные группы, патрульная полиция, взрывотехники, а также полиция диалога.

Добавим, правоохранители рано утром в субботу уже усиленно охраняют центр столицы. В частности, привлечены военные Нацгвардии.

Напомним, 15 декабря в Святой Софии в столице состоится Объединительный собор украинских православных церквей.
Томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине будет вручен в Константинополе 6 января 2019 года.

Как сообщал УНН, "Софию Киевскую" закроют для посетителей на время проведения Собора.

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