Объединительный собор: полиция усилила охрану центра Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В столице задействовано достаточное количество правоохранителей для обеспечения порядка и безопасности во время проведения Объединительного собора. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.
"У нас достаточно сил и средств для обеспечения безопасности", - заявил глава Нацполиции Сергей Князев.
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В ведомстве добавили, что порядок и безопасность будут обеспечивать правоохранители из разных служб - кинологи, следственно-оперативные группы, патрульная полиция, взрывотехники, а также полиция диалога.
Добавим, правоохранители рано утром в субботу уже усиленно охраняют центр столицы. В частности, привлечены военные Нацгвардии.
Напомним, 15 декабря в Святой Софии в столице состоится Объединительный собор украинских православных церквей.
Томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине будет вручен в Константинополе 6 января 2019 года.
Как сообщал УНН, "Софию Киевскую" закроют для посетителей на время проведения Собора.