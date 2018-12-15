Об'єднавчий собор: поліція посилила охорону центру Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У столиці задіяна достатня кількість правоохоронців для забезпечення порядку і безпеки під час проведення Об’єднавчого собору. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України, передає УНН.
"У нас достатньо сил та засобів для забезпечення безпеки", - заявив голова Нацполіції Сергій Князєв.
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У відомстві додали, що порядок та безпеку забезпечуватимуть правоохоронці з різних служб – кінологи, слідчо-оперативні групи, патрульна поліція, вибухотехніки, а також поліція діалогу.
Додамо, правоохоронці вранці у суботу уже посилено охороняють центр столиці. Зокрема, залучені військові Нацгвардії.
Нагадаємо, 15 грудня у Святій Софії у столиці відбудеться Об'єднавчий собор українських православних церков
Томос про автокефалію майбутньому голові помісної православної церкви в Україні буде вручений у Константинополі 6 січня 2019 року.
Як повідомляв УНН, "Софію Київську" закриють для відвідувачів на час проведення Собору.