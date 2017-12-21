Обвинительный акт против водителя маршрутки, сбившего супругов в Киеве, направили в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Полиция завершила расследование ДТП возле станции метро "Героев Днепра", во время которого маршрутка сбила насмерть супругов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
"Досудебным расследованием установлено, что водитель автобуса "Богдан" проявил невнимательность к обстоятельствам на дороге, совершил наезд на двух пешеходов и после этого произошел контакт со вторым автобусом. От полученных травм 65-летний мужчина погиб на месте происшествия, а 64-летняя жена - в карете "скорой" по дороге в больницу", - сообщили в полиции.
Следствие установило "прямую причинную связь" в нарушении правил дорожного движения водителем маршрутки и этим ДТП.
"Мужчина арестован, ему объявлено подозрение в совершении преступления. Обвинительный акт в отношении него направлено в Оболонский районный суд Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Материалы в отношении водителей троллейбуса и второго маршрутного автобуса направлены в управления патрульной полиции для привлечения к административной ответственности.
Напомним, ДТП произошло 4 ноября. Под колеса маршрутного такси попали женщина и мужчина 1952 и 1953 рождения. Выяснилось, что это - супруги, местные жители.