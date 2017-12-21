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Обвинительный акт против водителя маршрутки, сбившего супругов в Киеве, направили в суд

Киев • УНН

 • 9525 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Полиция завершила расследование ДТП возле станции метро "Героев Днепра", во время которого маршрутка сбила насмерть супругов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.

Обвинительный акт против водителя маршрутки, сбившего супругов в Киеве, направили в суд

"Досудебным расследованием установлено, что водитель автобуса "Богдан" проявил невнимательность к обстоятельствам на дороге, совершил наезд на двух пешеходов и после этого произошел контакт со вторым автобусом. От полученных травм 65-летний мужчина погиб на месте происшествия, а 64-летняя жена - в карете "скорой" по дороге в больницу", - сообщили в полиции.

Следствие установило "прямую причинную связь" в нарушении правил дорожного движения водителем маршрутки и этим ДТП.

"Мужчина арестован, ему объявлено ​​подозрение в совершении преступления. Обвинительный акт в отношении него направлено в Оболонский районный суд Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Материалы в отношении водителей троллейбуса и второго маршрутного автобуса направлены в управления патрульной полиции для привлечения к административной ответственности.

Напомним, ДТП произошло 4 ноября. Под колеса маршрутного такси попали женщина и мужчина 1952 и 1953 рождения. Выяснилось, что это - супруги, местные жители.

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