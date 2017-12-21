Обвинувальний акт щодо водія маршрутки, який збив подружжя в Києві, направили в суд
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Поліція завершила розслідування ДТП біля станції метро "Героїв Дніпра", під час якої маршрутка збила насмерть подружжя. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що водій автобуса „Богдан“ проявив неуважність до обставин на дорозі, скоїв наїзд на двох пішоходів і після цього відбувся контакт із другим автобусом. Від отриманих травм 65-річний чоловік загинув на місці події, а 64-річна дружина — у кареті „швидкої“ дорогою до лікарні”, — повідомили у поліції.
Слідство встановило “прямий причинний зв’язок” у порушенні правил дорожнього руху водієм маршрутки та цим ДТП.
“Чоловік арештований, йому оголошена підозра у скоєнні злочину. Обвинувальний акт відносно нього направлений до Оболонського районного суду м.Києва для розгляду по суті”, — сказано у повідомленні.
Матеріали щодо водіїв тролейбуса та другого маршрутного автобуса направлені до управління патрульної поліції для притягнення їх до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, ДТП сталась 4 листопада. Під колеса маршрутного таксі потрапили жінка і чоловік, 1952 та 1953 років народження. З’ясувалося, що це — подружжя, місцеві жителі.