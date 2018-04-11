Обвиняемую в попытке продать сына освободили от тюремного срока

"В ходе судебного разбирательства обвиняемая вину признала в полном объеме и предоставила основательные показания в суде. По результатам судебного рассмотрения прокуратура Киевской области ориентировала суд на назначение наказания в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Однако, судом назначено наказание с применением ст. 69 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы. на основании ст. 75 УК Украины суд освободил горе-мать от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Прокуратура обжалует решение суда в апелляционной инстанции.

Напомним, в конце октября прошлого года сотрудники прокуратуры Киевской области совместно с следственным управлением и управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Киевской области задержали 22-летнюю девушку, которая пыталась за 35 тыс. долл продать своего двухлетнего сына.

Женщине было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.