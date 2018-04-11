Обвинувачену в спробі продати сина звільнили від тюремного строку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Суд звільнив жінку, яка за 35 тис. дол. хотіла продати свого 2-річного сина, від відбування покарання з іспитовим строком на три роки. Про це повідомляє прокуратура Київської області, передає УНН.
"У ході судового розгляду обвинувачена вину визнала в повному обсязі та надала ґрунтовні показання в суді. За результатом судового розгляду прокуратура Київської області орієнтувала суд на призначення покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років. Однак, судом призначено покарання з застосуванням ст. 69 КК України у виді 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив горе-матір від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки", - йдеться у повідомленні.
Прокуратура оскаржить рішення суду в апеляційній інстанції.
Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року співробітники прокуратури Київської області спільно зі слідчим управлінням та управлінням боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП в Київській області затримали 22-річну дівчину, яка намагалась за 35 тис. дол продати свого дворічного сина.
Жінці було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.