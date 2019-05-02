Обвиняемого в задержании "автомайдановцев" будут судить за разглашение гостайны

Так, сегодня, 2 мая, направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя начальника управления Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины и его соучастника - оперуполномоченного этого подразделения по фактам разглашения государственной тайны.

Действия подозреваемых квалифицированы следующим образом: руководителя по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 328 УК Украины (организация разглашение сведений, составляющих государственную тайну совершенное по предварительному сговору группой лиц, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа), а его соучастника по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 328 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну совершенное по предварительному сговору группой лиц, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа).

В прокуратуре напомнили, что указанный бывший руководитель подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обвиняется также и в превышении власти и совершении в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улице Щорса в г. Киеве возле городской больницы № 17 провокации с привлечением так называемых "титушек", а также общего с работниками столичного спецподразделения "Беркут" незаконного задержания 6 активистов общественного движения "Автомайдан", применение к ним насилия, причинения им телесных повреждений различной степени тяжести и умышленное повреждение их автомобилей.

По данным прокуратуры, задержанных активистов позже доставили в одно из райуправлений милиции Киева, где правоохранители и титушки предоставили заведомо ложные показания, соединенные с обвинением невиновных граждан в тяжких преступлениях, на основании которых были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестованы.

В то же время отмечается, что судебное разбирательство дела до сих пор не начато в связи с постоянным представлением и длительными разбирательствами заявлений об отводах и самоотводах судей Днепровского районного суда г. Киев, переносе судебных заседаний по разным причинам и тому подобное.

Напомним, экс-милиционера будут судить за избиение и задержание "автомайдановцев".