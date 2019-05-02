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Обвинуваченого у затриманні "автомайданців" судитимуть за розголошення держтаємниці

Обвинуваченого у затриманні "автомайданців" судитимуть за розголошення держтаємниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Правоохоронця, якого також обвинувачують в незаконному затриманні "автомайданців", судитимуть за розголошення державної таємниці. Про це повідомляє Управління спеціальних розслідувань ГПУ у Facebook, передає УНН.

Так, сьогодні, 2 травня, направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього заступника начальника управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України та його співучасника – оперуповноваженого цього підрозділу за фактами розголошення державної таємниці.

Дії підозрюваних кваліфіковано наступним чином: керівника за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 328 КК України (організація розголошення відомостей, що становлять державну таємницю вчинене за попередньою змовою групою осіб, за відсутності ознак державної зради або шпигунства), а його співучасника за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 328 КК України (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю вчинене за попередньою змовою групою осіб, за відсутності ознак державної зради або шпигунства).

У прокуратурі нагадали, що зазначений колишній керівник підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків обвинувачується також і в перевищенні влади та вчиненні в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса в м. Києві біля міської лікарні № 17 провокації із залученням так званих "тітушок", а також спільного з працівниками столичного спецпідрозділу "Беркут" незаконного затримання 6 активістів громадського руху "Автомайдан", застосування до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та умисне пошкодження їх автомобілів.

За даними прокуратури, затриманих активістів пізніше доставили до одного з райуправлінь міліції Києва, де правоохоронці та тітушки надали завідомо неправдиві показання, поєднані з обвинуваченням невинуватих громадян у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та арештовано.
Водночас зазначається, що судовий розгляд справи до цього часу не розпочато у зв’язку з постійним поданням та тривалими розглядами заяв про відводи та самовідводи суддів Дніпровського районного суду м. Києва, перенесення судових засідань з різних причин тощо.

Нагадаємо, екс-міліціонера судитимуть за побиття і затримання "автомайданівців"

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