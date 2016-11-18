Обвиняемого по делу 2 мая в Одессе оставили еще на месяц под арестом
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Коллегия судей Малиновского районного суда Одессы сегодня приняла решение оставить еще на месяц за решеткой участника массовых беспорядков в Одессе 2 мая Максима Сакауова. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Судебное заседание длилось почти 8 часов. За это время судьи дважды брали перерыв. Впервые в совещательной комнате решали вопрос об отводе из состава судей судьи Алексея Старикова, однако это ходатайство было отклонено.
Второй раз судьи брали перерыв для обсуждения ходатайства прокурора о продлении срока содержания за решеткой Максима Сакауова. В результате суд вынес решение содержать участника массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года до 18 декабря 2016 года.
Отметим, что рассмотрение дела по существу до сих пор не начиналось.