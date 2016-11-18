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Обвинуваченого у справі 2 травня в Одесі залишили ще місяць під арештом

Обвинуваченого у справі 2 травня в Одесі залишили ще місяць під арештом

Київ • УНН

 • 7427 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Колегія суддів Малиновського районного суду Одеси сьогодні прийняла рішення залишити ще на місяць за гратами учасника масових безпорядків в Одесі 2 травня Максима Сакауова. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Судове засідання тривало майже 8 годин. За цей час судді двічі брали перерву. Вперше у нарадчій кімнаті вирішували питання щодо відводу зі складу суддів суддю Олексія Старикова, однак це клопотання було відхилено.

Вдруге судді брали перерву для обговорення клопотання прокурора щодо продовження терміну утримання за ґратами Максима Сакауова. В результаті суд виніс рішення утримувати учасника масових безладів в Одесі 2 травня 2014 року до 18 грудня 2016 року.

Зазначимо, що розгляд справи по суті досі не розпочинався.

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