Обрушение платформы в Испании: количество пострадавших растет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. КОличество пострадавших, после того, как в испанском городе Виго во время фестиваля спорта и музыки O Marisquiño обвалилась секция деревянной платформы, увеличилось до 377 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EFE.
Во время инцидента на платформе находились сотни людей, которые наблюдали за концертом рэп-исполнителя. Полиция подтвердила, что никаких смертельных случаев не было зафиксировано.
Свидетели сообщили, что падение платформы вызвало панику. Люди, в основном подростки, пытались взобраться на безопасное место. Некоторые из них, по информации издания, упали в море.
Как сообщал УНН, в результате обрушения деревянной платформы на набережной города Виго в Испании во время концерта пять человек были серьезно ранены, двое из них - несовершеннолетние.
По состоянию на обед сегодняшнего дня было известно о 300 пострадавших.