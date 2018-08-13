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Обрушение платформы в Испании: количество пострадавших растет

Киев • УНН

 • 11403 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. КОличество пострадавших, после того, как в испанском городе Виго во время фестиваля спорта и музыки O Marisquiño обвалилась секция деревянной платформы, увеличилось до 377 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EFE.

Обрушение платформы в Испании: количество пострадавших растет

Во время инцидента на платформе находились сотни людей, которые наблюдали за концертом рэп-исполнителя. Полиция подтвердила, что никаких смертельных случаев не было зафиксировано.

Свидетели сообщили, что падение платформы вызвало панику. Люди, в основном подростки, пытались взобраться на безопасное место. Некоторые из них, по информации издания, упали в море.

Как сообщал УНН, в результате обрушения деревянной платформы на набережной города Виго в Испании во время концерта пять человек были серьезно ранены, двое из них - несовершеннолетние.

По состоянию на обед сегодняшнего дня было известно о 300 пострадавших.

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