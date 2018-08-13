Обрушение платформы в Испании: количество пострадавших растет

Во время инцидента на платформе находились сотни людей, которые наблюдали за концертом рэп-исполнителя. Полиция подтвердила, что никаких смертельных случаев не было зафиксировано.



Свидетели сообщили, что падение платформы вызвало панику. Люди, в основном подростки, пытались взобраться на безопасное место. Некоторые из них, по информации издания, упали в море.



Как сообщал УНН, в результате обрушения деревянной платформы на набережной города Виго в Испании во время концерта пять человек были серьезно ранены, двое из них - несовершеннолетние.

По состоянию на обед сегодняшнего дня было известно о 300 пострадавших.