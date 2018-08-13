Обвал платформи в Іспанії: кількість постраждалих зростає
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Кількість постраждалих, після того, як в іспанському місті Віго під час фестивалю спорту та музики O Marisquiño обвалилася секція дерев'яної платформи, збільшилася до 377 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на EFE.
Під час інциденту на платформі перебували сотні людей, які спостерігали за концертом реп-виконавця. Поліція підтвердила, що ніяких смертельних випадків не було зафіксовано.
Свідки повідомили, що падіння платформи викликало паніку. Люди, в основному підлітки, намагалися піднятися на безпечне місце. Деякі з них, за інформацією видання, впали в море.
Як повідомляв УНН, в результаті обвалення дерев'яної платформи на набережній міста Віго в Іспанії під час концерту п'ять чоловік були серйозно поранені, двоє з них - неповнолітні.
Станом на обід сьогоднішнього дня було відомо про 300 постраждалих.