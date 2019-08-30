Обвал дома в Дрогобыче: двум коммунальщикам будут просить арест
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Двум работникам коммунального предприятия в Дрогобыче объявили о подозрении за служебной халатности из-за обвала части жилого дома в городе. Меру пресечения им будут избирать сегодня, прокуратура будет настаивать на аресте. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
"Вчера сообщили о подозрении двум должностным лицам коммунального предприятия Дрогобычского городского совета по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - сказали в пресс-службе.
Также там сообщили, что сегодня двум подозреваемым будут избирать меру пресечения в Дрогобычском районном суде Львовской области.
"Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей. Время заседания пока не известно, ориентировочно после обеда", - добавили в пресс-службе.
Напомним, после обвала части жилого дома в Дрогобыче правоохранители задержали двух работников местного коммунального предприятия.
Как сообщал УНН, под завалами обрушившегося здания в Дрогобыче обнаружено 8 погибших, из них один ребенок.