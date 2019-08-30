Обвал будинку в Дрогобичі: двом комунальникам проситимуть арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Двом працівникам комунального підприємства у Дрогобичі оголосили про підозру через службову недбалість через обвал частини житлового будинку у місті. Запобіжний захід їм обиратимуть сьогодні, прокуратура наполягатиме на арешті. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Львівської області.
"Вчора повідомили про підозру двом службовим особам комунального підприємства Дрогобицької міської ради за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України", - сказали в пресслужбі.
Також там повідомили, що сьогодні двом підозрюваним будуть обирати запобіжний захід в Дрогобицькому міськрайонному суді Львівської області.
"Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою. Час засідання наразі не відомий, орієнтовно після обіду", - додали в пресслужбі.
Нагадаємо, після обвалу частини житлового будинку в Дрогобичі правоохоронці затримали двох працівників місцевого комунального підприємства.
Як повідомляв УНН, під завалами обваленої будівлі в Дрогобичі виявлено 8 загиблих, з них одна дитина.