Обвал дома в Дрогобыче не связан с взрывом газа - "Львовгаз"

“Некоторые СМИ ошибочно сообщили, что обвал связан со взрывом газа. Однако никаких взрывов не было, природный газ не мог быть причиной обвала”, — заявили в службе газа.

В АО “Львовгаз” указали, что: “Специалистами АО „Львовгаз“ сразу ночью было проведено обследование подземных газопроводов, подвалов, подъездов, контрольных трубок и всех других подземных инженерных коммуникаций в радиусе 50 м на загазованность вокруг дома № 100/1 по Грушевского в Дрогобыч, где произошел обвал подъезда № 2. Загазованности не выявлено. Подачу природного газа в дом прекращена. Накануне вызовов на службу 104 касательно утечек природного газа из этого дома не поступало”.

По состоянию на 8:40 обнаружены две погибших человека, из под завалов спасены 6 человек. Всего в медицинские учреждения госпитализированы 7 человек, из них 4 ребенка.