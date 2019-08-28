Обвал будинку у Дрогобичі не пов'язаний з вибухом газу - "Львівгаз"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Фахівці АТ “Львівгаз” після обстеження місця НП у Дрогобичі Львівської області заявили, що обвал стався не через вибух природного газу, пише УНН з посиланням на пресслужбу АТ “Львівгаз”.
“Деякі ЗМІ помилково повідомили, що обвал пов’язаний із вибухом газу. Однак жодних вибухів не було, природний газ не міг бути причиною обвалу”, — заявили у службі газу.
У АТ “Львівгаз” вказали, що: “Фахівцями АТ „Львівгаз“ одразу вночі було проведено обстеження підземних газопроводів, підвалів, під’їздів, контрольних трубок та всіх інших підземних інженерних комунікацій в радіусі 50 м на загазованість навколо будинку № 100/1 по вул.Грушевського у м.Дрогобич, в якому стався обвал під’їзду № 2. Загазованості не виявлено. Подачу природного газу на будинок припинено. Напередодні викликів на службу 104 щодо витоків природного газу з цього будинку не надходило”.
Станом на 8:40 виявлено дві загиблих особи, з під завалів врятовано 6 осіб. Всього до медичних закладів госпіталізовано 7 осіб, з них 4 дитини.