ОБСЕ заявила об ограниченном доступе к участкам разведения сил на Донбассе

"Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка - ВСУ, "ЛНР", "ДНР" не смогли обеспечить безопасность СММ (могут быть мины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доступ миссии на всех трех участках разведения остается ограниченным, однако наблюдатели могут осуществить мониторинг некоторых зон на этих участках.

"СММ готова/может наблюдать, но ей нужен доступ. СЦКК должна способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа координировать разминирование", - отметили в ОБСЕ.