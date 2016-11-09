ОБСЕ заявила об ограниченном доступе к участкам разведения сил на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Миссия ОБСЕ вновь заявила об ограниченном доступе к участкам разведения сил Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка из-за возможных мин. Об этом сообщает пресс-служба миссии в микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка - ВСУ, "ЛНР", "ДНР" не смогли обеспечить безопасность СММ (могут быть мины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доступ миссии на всех трех участках разведения остается ограниченным, однако наблюдатели могут осуществить мониторинг некоторых зон на этих участках.
"СММ готова/может наблюдать, но ей нужен доступ. СЦКК должна способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа координировать разминирование", - отметили в ОБСЕ.