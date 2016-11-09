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15 марта, 19:03 • 112757 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159627 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133712 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 110485 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104307 просмотра

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15 марта, 10:46 • 100651 просмотра

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ОБСЕ заявила об ограниченном доступе к участкам разведения сил на Донбассе

ОБСЕ заявила об ограниченном доступе к участкам разведения сил на Донбассе

Киев • УНН

 • 6687 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Миссия ОБСЕ вновь заявила об ограниченном доступе к участкам разведения сил Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка из-за возможных мин. Об этом сообщает пресс-служба миссии в микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка - ВСУ, "ЛНР", "ДНР" не смогли обеспечить безопасность СММ (могут быть мины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доступ миссии на всех трех участках разведения остается ограниченным, однако наблюдатели могут осуществить мониторинг некоторых зон на этих участках.

"СММ готова/может наблюдать, но ей нужен доступ. СЦКК должна способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа координировать разминирование", - отметили в ОБСЕ.

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