ОБСЄ заявила про обмежений доступ до ділянок розведення сил на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Місія ОБСЄ знову заявила про обмежений доступ до ділянок розведення сил Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка через можливі міни. Про це повідомляє прес-служба місії в мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Сьогодні знову обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка — ЗСУ, "ЛНР", "ДНР" не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що доступ місії на всіх трьох ділянках розведення залишається обмеженим, однак спостерігачі можуть здійснити моніторинг деяких зон на цих ділянках.
“СММ готова/може спостерігати, але їй потрібен доступ. СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування”, — наголосили в ОБСЄ.