ОБСЕ зафиксировала на Донбассе пятикратное увеличение обстрелов

"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в частности зафиксировав больше взрывов (примерно 380), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов)", - говорится в отчете.

Отмечается, что большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к востоку и юго-востоку от р. п. Железное (подконтролен правительству, 42 км к северо-востоку от Донецка), на юг, юго-восток и юго-запад от р. п. Чермалык (подконтролен правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя) и к востоку от р. п. Гнутово (подконтролен правительству, 20 км к северо-востоку от Мариуполя). При этом около 60 взрывов было зафиксировано на юг и запад от Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка).

В Луганской области Миссия "констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, аналогичное количество взрывов (165), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 170 взрывов)".

Почти все случаи нарушения режима прекращения огня зафиксировано в районах юго-восточнее н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска).

Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали увеличение обстрелов со стороны российско-оккупационных сил на участках разведения сил.

"В ночь с 20 на 21 июня, ведя наблюдения на северной окраине Попасной, члены патруля Миссии слышали около 155 взрывов неопределенного происхождения и ориентировочно 4600 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, раздавались в течение 5:00 в районах юго-восточнее Попасной в пределах не более 5 км от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска) ", - говорится в отчете.

Днем 21 июня, осуществляя мониторинг на северной окраине Попасной, члены патруля Миссии слышали семь взрывов неопределенного происхождения и около 12 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия (по оценке, все - вне участка разведения, но в пределах 5 км от нее).

В тот же день, находясь на восточной окраине н. п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска), команда СММ слышала три выстрела неопределенного происхождения (по оценке, за участком разведения в районе Станицы Луганской, но в пределах 5 км от нее).

Напомним, с начала суток боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных, есть раненый.