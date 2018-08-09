ОБСЕ зафиксировала 74 единицы неотведенного вооружения боевиков

"СММ зафиксировала больше вооружения, размещенного с нарушением согласованных линий отвода. Всего за прошедшую неделю СММ ОБСЕ зафиксировала 84 единицы вооружения, размещенные с нарушением", - сказал Хуг.

По его словам, 74 случая были зафиксированы в неподконтрольных, а 10 - в подконтрольных правительству районах.

"Среди 74 единиц вооружения, расположенных в неконтролируемых правительством районах, 32 - реактивные системы залпового огня", - отметил заместитель председателя СММ.

На изображении, сделанном 30 июля БПЛА СММ, видно 6 этих РСЗО возле неподконтрольного правительству Хрустального.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе на 63%.