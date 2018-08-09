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ОБСЕ зафиксировала 74 единицы неотведенного вооружения боевиков

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. На прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 74 единицы вооружения, размещенного с нарушением согласованных линий отвода, на неподконтрольных правительству территориях. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.

ОБСЕ зафиксировала 74 единицы неотведенного вооружения боевиков

"СММ зафиксировала больше вооружения, размещенного с нарушением согласованных линий отвода. Всего за прошедшую неделю СММ ОБСЕ зафиксировала 84 единицы вооружения, размещенные с нарушением", - сказал Хуг.

По его словам, 74 случая были зафиксированы в неподконтрольных, а 10 - в подконтрольных правительству районах.

"Среди 74 единиц вооружения, расположенных в неконтролируемых правительством районах, 32 - реактивные системы залпового огня", - отметил заместитель председателя СММ.

На изображении, сделанном 30 июля БПЛА СММ, видно 6 этих РСЗО возле неподконтрольного правительству Хрустального.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе на 63%.

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