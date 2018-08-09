ОБСЄ зафіксувала 74 одиниці невідведеного озброєння бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 74 одиниці озброєння, розміщеного з порушенням узгоджених ліній відведення, на непідконтрольних урядові територіях. Про це сьогодні сказав на брифінгу перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.
“СММ зафіксувала більше озброєння, розміщеного з порушенням узгоджених ліній відведення. Усього за минулий тиждень СММ ОБСЄ зафіксувала 84 одиниці озброєння, розміщені з порушенням”, — сказав Хуг.
За його словами, 74 випадки були зафіксовані у непідконтрольних, а 10 — у підконтрольних урядові районах.
“Серед 74 одиниць озброєння, розташованих у неконтрольованих урядом районах, 32 — реактивні системи залпового вогню”, — зазначив заступник голови СММ.
На зображенні, зробленому 30 липня БПЛА СММ, видно 6 цих РСЗВ поблизу непідконтрольного уряду Хрустального.
Як повідомляв УНН, минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на 63%.