ОБСЕ зафиксировала 16 горящих домов в неподконтрольном районе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. На прошлой неделе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала продвижения сторон с обеих сторон линии соприкосновения. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.
“Мы уже видели, что там, где стороны продвигаются вперед, дальше идет насилие. И мы видели, что эти продвижения вперед и насилие значат для мирных жителей, проживающих в этих районах”, — сказал Хуг.
По его словам, на прошлой неделе в районе подконтрольных правительству Чигарова, расположенных на юго-западе от Горловки, БПЛА наблюдателей среднего радиуса действия обнаружил, что более половины жилых домов разрушено разрывами снарядов или полностью сгорели.
“В этом году продвижения вперед также было замечено в районе Жолобка в Луганской области (неподконтрольный правительству район — ред.). На прошлой неделе беспилотник СММ дальнего радиуса действий зафиксировал не менее 16 горящих домов в восточной части Жолобка”, — сказал первый заместитель председателя СММ.
Как сообщал УНН, боевики не пустили членов ОБСЕ в три населенных пункта и обыскали автомобиль.