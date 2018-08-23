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ОБСЕ зафиксировала 16 горящих домов в неподконтрольном районе

Киев • УНН

 • 7603 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. На прошлой неделе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала продвижения сторон с обеих сторон линии соприкосновения. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.

ОБСЕ зафиксировала 16 горящих домов в неподконтрольном районе

“Мы уже видели, что там, где стороны продвигаются вперед, дальше идет насилие. И мы видели, что эти продвижения вперед и насилие значат для мирных жителей, проживающих в этих районах”, — сказал Хуг.

По его словам, на прошлой неделе в районе подконтрольных правительству Чигарова, расположенных на юго-западе от Горловки, БПЛА наблюдателей среднего радиуса действия обнаружил, что более половины жилых домов разрушено разрывами снарядов или полностью сгорели.

“В этом году продвижения вперед также было замечено в районе Жолобка в Луганской области (неподконтрольный правительству район — ред.). На прошлой неделе беспилотник СММ дальнего радиуса действий зафиксировал не менее 16 горящих домов в восточной части Жолобка”, — сказал первый заместитель председателя СММ.

Как сообщал УНН, боевики не пустили членов ОБСЕ в три населенных пункта и обыскали автомобиль.

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