ОБСЄ зафіксувала 16 палаючих будинків у непідконтрольному районі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Минулого тижня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала просування сторін з обох боків лінії зіткнення. Про це сьогодні сказав на брифінгу перший заступник голови Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.
“Ми вже бачили, що там, де сторони просуваються вперед, далі йде насильство. І ми бачили, що ці просування вперед та насильство означають для мирних жителів, які проживають у цих районах”, — сказав Хуг.
За його словами, минулого тижня у районі підконтрольних уряду Чигарів, що розташовані на південному заході від Горлівки, БПЛА спостерігачів середнього радіусу дії виявив, що понад половину житлових будинків зруйновано розривами снарядів або повністю згоріли.
“Цього року просування вперед також було помічено в районі Жолобка в Луганській області (непідконтрольний уряду район — ред.). Минулого тижня безпілотник СММ дальнього радіусу дій зафіксував щонайменше 16 охоплених полум’ям будинків у східній частині Жолобка”, — сказав перший заступник голови СММ.
Як повідомляв УНН, бойовики не пустили членів ОБСЄ у три населені пункти і обшукали автомобіль.