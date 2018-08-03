ОБСЕ: за неделю на Донбассе было более 4 тыс. нарушений перемирия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 4 тыс. нарушений режима прекращения огня. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг через видеосвязь из Донецкой области, передает УНН.
"С момента преданности прекращению огня, которое вступило в силу 1 июля, уровень насилия снизился, если сравнивать с предыдущим периодом... Наши наблюдатели зафиксировали более 400 нарушений режима прекращения огня, например, в воскресенье. На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала более 4 тыс. нарушений режима прекращения огня", - сказал он.
Также, по его словам, на прошлой неделе СММ зафиксировала наличие 57 единиц вооружения, которое было размещено с нарушением линии отвода. В частности, уточнил он, 44 единицы - на неподконтрольной украинскому правительству территории и 13 - на подконтрольной.
Напомним, ранее члены ТКГ в Минске договорились о режиме тишины на Донбассе с 1 июля.