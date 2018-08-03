ОБСЕ: за неделю на Донбассе было более 4 тыс. нарушений перемирия

"С момента преданности прекращению огня, которое вступило в силу 1 июля, уровень насилия снизился, если сравнивать с предыдущим периодом... Наши наблюдатели зафиксировали более 400 нарушений режима прекращения огня, например, в воскресенье. На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала более 4 тыс. нарушений режима прекращения огня", - сказал он.

Также, по его словам, на прошлой неделе СММ зафиксировала наличие 57 единиц вооружения, которое было размещено с нарушением линии отвода. В частности, уточнил он, 44 единицы - на неподконтрольной украинскому правительству территории и 13 - на подконтрольной.

Напомним, ранее члены ТКГ в Минске договорились о режиме тишины на Донбассе с 1 июля.